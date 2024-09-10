Обустраивал для РФ склады с боеприпасами: в Харькове поймали предателя

Подозреваемый – бывший чиновник Купянского горсовета, который добровольно начал сотрудничать с врагом после оккупации громады. На данный момент фигуранта нашли в Харькове и уже сообщили ему о подозрении, – проинформировал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

После того как коллаборант начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ, он получил должность в так называемом управлении ЖКХ.

«На этой «должности» коллаборант занимался реконструкцией разрушенных рашистами зданий для их дальнейшей передачи на нужды страны-агрессора. Прежде всего, на таких объектах враг «расквартировал» личный состав оккупационных группировок россии и обустраивал их склады с боеприпасами», – сообщил Абдула.

А вот после деоккупации Купянской громады, мужчина решил переехать в Харьков, где под видом переселенца снимал квартиру. Однако силовики нашли его и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины («коллаборационная деятельность»).