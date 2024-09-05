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5 лет за решеткой получил шпион РФ, следивший за ВСУ в Харькове

Происшествия 16:00   05.09.2024
Оксана Якушко
5 лет за решеткой получил шпион РФ, следивший за ВСУ в Харькове Фото: СБУ

Осужденный — 59-летний гражданин РФ майор в отставке Военно-космических сил РФ, ранее бывший командир авиационного звена самолетов-разведчиков Су-24, несколько лет назад приехал в Харьков ухаживать за своей родственницей, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Россияне привлекли его к сотрудничеству в начале мая этого года из-за соцсетей, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии.

По заданию россиян злоумышленник разведывал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.
Врага интересовали маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников в Харькове.

Агент производил осмотр местности, где фиксировал нужные ему локации. Полученные координаты он отмечал на гугл-картах и ​​посылал врагу через мессенджер «Телеграмм».

Киберспециалисты СБУ задержали его в конце июня этого года в собственном доме. У задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, используемые им для коммуникации со спецслужбой РФ, а также паспорт гражданина РФ.

Суд признал шпиона виновным и дал ему 5 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осужденный — 59-летний гражданин РФ майор в отставке Военно-космических сил РФ, ранее бывший командир авиационного звена самолетов-разведчиков Су-24, несколько лет назад приехал в Харьков ухаживать за своей родственницей, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".