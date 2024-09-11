Live
  • Ср 11.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.38

«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение

Общество 16:11   11.09.2024
Виктория Яковенко
«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали российского генерала, разработавшего план по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

Как сообщил пресс-секретарть УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, подозреваемый — генерал-лейтенант Константин Степанищев, заместитель командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

«Согласно плану Степанищева подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его «в кольцо». Для этого штурмовые группы войск РФ должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты «Искандер» атаковали гражданскую инфраструктуру областного центра», — добавили в СБУ.

Кроме того, во время боев группа ГРУ пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг. В случае захвата города Степанищев планировал приказать подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты Харькова и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении горожан.

«Однако, «блицкриг» российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант с 2014 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ. Впоследствии ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду «героя России», а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

Степанищеву заочно сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также: Обустраивал для РФ склады с боеприпасами: в Харькове поймали предателя

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
10.09.2024, 07:32
Враг хочет вернуть утраченные позиции возле Липцев — ОТГВ «Харьков»
Враг хочет вернуть утраченные позиции возле Липцев — ОТГВ «Харьков»
11.09.2024, 09:40
«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение
«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение
11.09.2024, 16:11
Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
11.09.2024, 16:28

Новости по теме:


Вы читали новость: ««Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали российского генерала, разработавшего план по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.".