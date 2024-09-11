«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение

Правоохранители идентифицировали российского генерала, разработавшего план по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

Как сообщил пресс-секретарть УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, подозреваемый — генерал-лейтенант Константин Степанищев, заместитель командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

«Согласно плану Степанищева подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его «в кольцо». Для этого штурмовые группы войск РФ должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты «Искандер» атаковали гражданскую инфраструктуру областного центра», — добавили в СБУ.

Кроме того, во время боев группа ГРУ пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг. В случае захвата города Степанищев планировал приказать подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты Харькова и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении горожан.

«Однако, «блицкриг» российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурант с 2014 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ. Впоследствии ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду «героя России», а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

Степанищеву заочно сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.