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На Харківщині та по всій Україні – аварійні відключення світла

Події 10:09   28.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині та по всій Україні – аварійні відключення світла

Станом на 10:00 28 листопада аварійні відключення застосовуються по всій території України, повідомили в “Укренерго”.

Причиною аварійних відключень стало стрімке зростання дефіциту потужності в системі. Наразі він становить 27%, а вчора, 28 листопада, був на рівні 20%.

“Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас, споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.

Стан енергосистеми 28 листопада - інформація Укренерго

Коли аварійні блоки повернуть у роботу, дефіцит в енергосистемі зменшиться. Це дозволить скоротити обмеження споживачів.

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    • “Ремонти продовжуються цілодобово”, – запевнили енергетики.

    Нагадаємо, у “Харківобленерго” пояснили, чому одним мешканцям Харківщини світло відключають частіше, ніж іншим.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині та по всій Україні – аварійні відключення світла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:00 28 листопада аварійні відключення застосовуються по всій території України, повідомили в “Укренерго”".