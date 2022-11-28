На Харківщині та по всій Україні – аварійні відключення світла

Станом на 10:00 28 листопада аварійні відключення застосовуються по всій території України, повідомили в “Укренерго”.

Причиною аварійних відключень стало стрімке зростання дефіциту потужності в системі. Наразі він становить 27%, а вчора, 28 листопада, був на рівні 20%.

“Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас, споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.

Коли аварійні блоки повернуть у роботу, дефіцит в енергосистемі зменшиться. Це дозволить скоротити обмеження споживачів.

“Ремонти продовжуються цілодобово”, – запевнили енергетики.

Нагадаємо, у “Харківобленерго” пояснили, чому одним мешканцям Харківщини світло відключають частіше, ніж іншим.