На Харківщині та по всій Україні – аварійні відключення світла
Станом на 10:00 28 листопада аварійні відключення застосовуються по всій території України, повідомили в “Укренерго”.
Причиною аварійних відключень стало стрімке зростання дефіциту потужності в системі. Наразі він становить 27%, а вчора, 28 листопада, був на рівні 20%.
“Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас, споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.
Коли аварійні блоки повернуть у роботу, дефіцит в енергосистемі зменшиться. Це дозволить скоротити обмеження споживачів.
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“Ремонти продовжуються цілодобово”, – запевнили енергетики.
Нагадаємо, у “Харківобленерго” пояснили, чому одним мешканцям Харківщини світло відключають частіше, ніж іншим.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:00 28 листопада аварійні відключення застосовуються по всій території України, повідомили в “Укренерго”".