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Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю

Суспільство 14:22   27.11.2022
Оксана Горун
Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю

У “Харківобленерго” пояснили, чому відключення світла в Харківській області 26 листопада пішло “не за планом”.

Аварійні відключення електроенергії – непередбачувані, пояснив у коментарі “Суспільному” речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

“Вчора обмеження на Харків та Харківську область були дуже великі. Тому ми змушені були застосовувати два блоки – і погодинні графіки відключення, й графіки аварійних відключень”, – повідомив Скічко.

27 листопада в області поки що діють погодинні графіки відключень – ті, що обленерго щотижня публікує на своєму сайті. Попередити споживачів про аварійні відключення заздалегідь неможливо, пояснюють енергетики.

“Графіки аварійних відключень запроваджуються за командою диспетчера “Укренерго”. І застосувати ці графіки ми змушені протягом 15 хвилин з моменту надходження команди”, – пояснив Скічко.

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    • Відключення в таких ситуаціях проводять за напрямами, де немає об’єктів критичної інфраструктури – теплопостачання, водопостачання, а також – лікарень, військових об’єктів, підземного та наземного електротранспорту.

    “Тому складається враження, що одних відключають, інших ні. Ми не можемо рівномірно в даному випадку розподілити відключення, тому що на багатьох наших лініях є такі відповідні споживачі”, – уточнив речник “Харківобленерго”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 14:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” пояснили, чому відключення світла в Харківській області 26 листопада пішло “не за планом”".