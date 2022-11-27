Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю

У “Харківобленерго” пояснили, чому відключення світла в Харківській області 26 листопада пішло “не за планом”.

Аварійні відключення електроенергії – непередбачувані, пояснив у коментарі “Суспільному” речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

“Вчора обмеження на Харків та Харківську область були дуже великі. Тому ми змушені були застосовувати два блоки – і погодинні графіки відключення, й графіки аварійних відключень”, – повідомив Скічко.

27 листопада в області поки що діють погодинні графіки відключень – ті, що обленерго щотижня публікує на своєму сайті. Попередити споживачів про аварійні відключення заздалегідь неможливо, пояснюють енергетики.

“Графіки аварійних відключень запроваджуються за командою диспетчера “Укренерго”. І застосувати ці графіки ми змушені протягом 15 хвилин з моменту надходження команди”, – пояснив Скічко.

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Відключення в таких ситуаціях проводять за напрямами, де немає об’єктів критичної інфраструктури – теплопостачання, водопостачання, а також – лікарень, військових об’єктів, підземного та наземного електротранспорту.

“Тому складається враження, що одних відключають, інших ні. Ми не можемо рівномірно в даному випадку розподілити відключення, тому що на багатьох наших лініях є такі відповідні споживачі”, – уточнив речник “Харківобленерго”.