Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю
У “Харківобленерго” пояснили, чому відключення світла в Харківській області 26 листопада пішло “не за планом”.
Аварійні відключення електроенергії – непередбачувані, пояснив у коментарі “Суспільному” речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.
“Вчора обмеження на Харків та Харківську область були дуже великі. Тому ми змушені були застосовувати два блоки – і погодинні графіки відключення, й графіки аварійних відключень”, – повідомив Скічко.
27 листопада в області поки що діють погодинні графіки відключень – ті, що обленерго щотижня публікує на своєму сайті. Попередити споживачів про аварійні відключення заздалегідь неможливо, пояснюють енергетики.
“Графіки аварійних відключень запроваджуються за командою диспетчера “Укренерго”. І застосувати ці графіки ми змушені протягом 15 хвилин з моменту надходження команди”, – пояснив Скічко.
Читайте також: Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові
Відключення в таких ситуаціях проводять за напрямами, де немає об’єктів критичної інфраструктури – теплопостачання, водопостачання, а також – лікарень, військових об’єктів, підземного та наземного електротранспорту.
“Тому складається враження, що одних відключають, інших ні. Ми не можемо рівномірно в даному випадку розподілити відключення, тому що на багатьох наших лініях є такі відповідні споживачі”, – уточнив речник “Харківобленерго”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чому графіки відключень світла на Харківщині не збігаються з реальністю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 14:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” пояснили, чому відключення світла в Харківській області 26 листопада пішло “не за планом”".