Почему графики отключений света на Харьковщине не совпадают с реальностью
В «Харьковоблэнерго» объяснили, почему отключение света в Харьковской области 26 ноября пошло «не по плану».
Аварийные отключения электроэнергии — непредсказуемы, пояснил в комментарии «Суспільному» спикер «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
«Вчера ограничения на Харьков и Харьковскую область были очень большие. Поэтому мы вынуждены были применять два блока — и почасовые графики отключения и графики аварийных отключений», — сообщил Скичко.
27 ноября в области пока что действуют почасовые графики отключений — те, которые облэнерго каждую неделю публикует на своем сайте. Предупредить потребителей об аварийных отключениях заранее невозможно, объясняют энергетики.
«Графики аварийных отключений вводятся по команде диспетчера «Укрэнерго». И применить эти графики мы вынуждены в течение 15 минут с момента поступления команды», — объясннил Скичко.
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Отключения в таких ситуациях проводят по направлениям, где нет объектов критической инфраструктуры — теплоснабжения, водоснабжения, а также — больниц, военных объектов, подземного и наземного электротранспорта.
«Поэтому создается впечатление, что одних отключают, других нет. Мы не можем равномерно в данном случае распределить отключения, потому что на многих наших линиях есть такие соответствующие потребители», — уточнил спикер «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 14:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» объяснили, почему отключение света в Харьковской области 26 ноября пошло «не по плану»".