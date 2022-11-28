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На Харьковщине и по всей Украине — аварийные отключения света

Общество 10:09   28.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине и по всей Украине — аварийные отключения света

По состоянию на 10:00 28 ноября аварийные отключения применяются по всей территории Украины, сообщили в «Укрэнерго».

Причиной аварийных отключений стал стремительный рост дефицита мощности в системе. Сейчас он составляет 27%, а вчера, 28 ноября, был на уровне 20%.

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Состояние энергосистемы 28 ноября - информация Укрэнерго

Когда аварийные блоки вернут в работу, дефицит в энергосистеме уменьшится. Это позволит сократить ограничения для потребителей.

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    • «Ремонты продолжаются круглосуточно», — заверили энергетики.

    Напомним, в «Харьковоблэнерго» объяснили, почему одним жителям Харьковщины свет отключают чаще, чем другим.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10:00 28 ноября аварийные отключения применяются по всей территории Украины, сообщили в «Укрэнерго»".