На Харьковщине и по всей Украине — аварийные отключения света
По состоянию на 10:00 28 ноября аварийные отключения применяются по всей территории Украины, сообщили в «Укрэнерго».
Причиной аварийных отключений стал стремительный рост дефицита мощности в системе. Сейчас он составляет 27%, а вчера, 28 ноября, был на уровне 20%.
«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Когда аварийные блоки вернут в работу, дефицит в энергосистеме уменьшится. Это позволит сократить ограничения для потребителей.
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«Ремонты продолжаются круглосуточно», — заверили энергетики.
Напомним, в «Харьковоблэнерго» объяснили, почему одним жителям Харьковщины свет отключают чаще, чем другим.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10:00 28 ноября аварийные отключения применяются по всей территории Украины, сообщили в «Укрэнерго»".