На Харьковщине и по всей Украине — аварийные отключения света

По состоянию на 10:00 28 ноября аварийные отключения применяются по всей территории Украины, сообщили в «Укрэнерго».

Причиной аварийных отключений стал стремительный рост дефицита мощности в системе. Сейчас он составляет 27%, а вчера, 28 ноября, был на уровне 20%.

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Когда аварийные блоки вернут в работу, дефицит в энергосистеме уменьшится. Это позволит сократить ограничения для потребителей.

«Ремонты продолжаются круглосуточно», — заверили энергетики.

Напомним, в «Харьковоблэнерго» объяснили, почему одним жителям Харьковщины свет отключают чаще, чем другим.