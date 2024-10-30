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Ще одна громада Харківщини розпочинає опалювальний сезон з 1 листопада

Суспільство 17:33   30.10.2024
Олена Нагорна
Ще одна громада Харківщини розпочинає опалювальний сезон з 1 листопада Фото: nov-rada.gov.ua

Опалювальний сезон у Первомайській громаді Лозівського району стартує у п’ятницю, 1 листопада.

Згідно з розпорядженням голови громади Миколи Бакшеєва, з цієї дати тепло почнуть подавати до житлових будинків, шкіл, дитячих та інших закладів побутового та соціально-культурного призначення.


Документ: Микола Бакшеєв/телеграм

Раніше стало відомо, що з 1 листопада опалювальний сезон також стартує у Зміївській громаді.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон у Первомайській громаді Лозівського району стартує у п’ятницю, 1 листопада".