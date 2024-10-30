Ще одна громада Харківщини розпочинає опалювальний сезон з 1 листопада

Опалювальний сезон у Первомайській громаді Лозівського району стартує у п’ятницю, 1 листопада.

Згідно з розпорядженням голови громади Миколи Бакшеєва, з цієї дати тепло почнуть подавати до житлових будинків, шкіл, дитячих та інших закладів побутового та соціально-культурного призначення.



Документ: Микола Бакшеєв/телеграм

Раніше стало відомо, що з 1 листопада опалювальний сезон також стартує у Зміївській громаді.