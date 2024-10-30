Ще одна громада Харківщини розпочинає опалювальний сезон з 1 листопада
Фото: nov-rada.gov.ua
Опалювальний сезон у Первомайській громаді Лозівського району стартує у п’ятницю, 1 листопада.
Згідно з розпорядженням голови громади Миколи Бакшеєва, з цієї дати тепло почнуть подавати до житлових будинків, шкіл, дитячих та інших закладів побутового та соціально-культурного призначення.
Документ: Микола Бакшеєв/телеграм
Раніше стало відомо, що з 1 листопада опалювальний сезон також стартує у Зміївській громаді.
Читайте також: Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, опалення, отопительный сезон, Первомайский, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще одна громада Харківщини розпочинає опалювальний сезон з 1 листопада»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 17:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон у Первомайській громаді Лозівського району стартує у п’ятницю, 1 листопада".