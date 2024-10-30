Еще одна громада Харьковщины начинает отопительный сезон с 1 ноября

Отопительный сезон в Первомайской громаде Лозовского района стартует в пятницу, 1 ноября.

Согласно распоряжению главы громады Николая Бакшеева, с этой даты тепло начнут подавать в жилые дома, школы, детские и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения.



Документ: Николай Бакшеев/Telegram

Ранее стало известно, что с 1 ноября отопительный сезон также стартует в Змиевской громаде.