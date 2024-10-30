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Еще одна громада Харьковщины начинает отопительный сезон с 1 ноября

Общество 17:33   30.10.2024
Елена Нагорная
Еще одна громада Харьковщины начинает отопительный сезон с 1 ноября Фото: nov-rada.gov.ua

Отопительный сезон в Первомайской громаде Лозовского района стартует в пятницу, 1 ноября.

Согласно распоряжению главы громады Николая Бакшеева, с этой даты тепло начнут подавать в жилые дома, школы, детские и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения.


Документ: Николай Бакшеев/Telegram

Ранее стало известно, что с 1 ноября отопительный сезон также стартует в Змиевской громаде.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопительный сезон в Первомайской громаде Лозовского района стартует в пятницу, 1 ноября".