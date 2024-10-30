Еще одна громада Харьковщины начинает отопительный сезон с 1 ноября
Фото: nov-rada.gov.ua
Отопительный сезон в Первомайской громаде Лозовского района стартует в пятницу, 1 ноября.
Согласно распоряжению главы громады Николая Бакшеева, с этой даты тепло начнут подавать в жилые дома, школы, детские и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения.
Документ: Николай Бакшеев/Telegram
Ранее стало известно, что с 1 ноября отопительный сезон также стартует в Змиевской громаде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, опалення, отопительный сезон, отопление, Первомайский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 17:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопительный сезон в Первомайской громаде Лозовского района стартует в пятницу, 1 ноября".