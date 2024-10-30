Где нагреются батареи в домах 1 ноября на Харьковщине: распоряжение

Отопительный сезон в Змиевской громаде на Харьковщине официально начнется в пятницу, 1 ноября.

Соответствующее распоряжение подписал Змиевский мэр Павел Голодников, передает местный горсовет.

«Начать отопительный период 2024-2025 годов в жилых домах, в учебных заведениях, медицинских учреждениях, административных зданиях и других заведениях бытового и социально-культурного назначения, расположенных на территории Змиевской территориальной громады, с 01 ноября 2024 года», – говорится в документе.

Там отметили, что с 23 октября тепло подали в КНП «Змиевская ЦРБ» и ее поликлиническое отделение, Змиевский гериатрический пансионат, КП «Змиевская гимназия «Сузір’я» и областной противотуберкулезный диспансер №3.