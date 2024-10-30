Де нагріються батареї у будинках 1 листопада на Харківщині: розпорядження

Опалювальний сезон у Зміївській громаді на Харківщині офіційно розпочнеться у п’ятницю, 1 листопада.

Відповідне розпорядження підписав Зміївський міський голова Павло Голодніков, передає місцева міськрада.

«Розпочати опалювальний період 2024-2025 років у житлових будинках, в закладах освіти, медичних закладах, адміністративних будівлях та інших закладах побутового та соціально-культурного призначення, розташованих на території Зміївської територіальної громади, з 01 листопада 2024 року», – йдеться у документі.

Там зазначили, що з 23 жовтня тепло подали у КНП «Зміївська ЦРЛ» та її поліклінічне відділення, Зміївський геріатричний пансіонат, КП «Зміївська гімназія «Сузір’я» та обласний протитуберкульозний диспансер №3.