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Де нагріються батареї у будинках 1 листопада на Харківщині: розпорядження

Суспільство 12:09   30.10.2024
Вікторія Яковенко
Де нагріються батареї у будинках 1 листопада на Харківщині: розпорядження

Опалювальний сезон у Зміївській громаді на Харківщині офіційно розпочнеться у п’ятницю, 1 листопада.

Відповідне розпорядження підписав Зміївський міський голова Павло Голодніков, передає місцева міськрада.

«Розпочати опалювальний період  2024-2025 років у житлових будинках, в закладах освіти, медичних закладах, адміністративних будівлях  та інших закладах побутового та соціально-культурного призначення, розташованих на території Зміївської територіальної громади, з 01 листопада 2024 року», – йдеться у документі.

Там зазначили, що з 23 жовтня тепло подали у КНП «Зміївська ЦРЛ» та її поліклінічне відділення, Зміївський геріатричний пансіонат, КП «Зміївська гімназія «Сузір’я» та обласний протитуберкульозний диспансер №3.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон у Зміївській громаді на Харківщині офіційно розпочнеться у п’ятницю, 1 листопада.".