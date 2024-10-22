Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА

Три газові котельні будують у Пісочинській громаді під Харковом. Вони дозволять забезпечити теплопостачанням понад 16 тисяч мешканців багатоквартирних будинків.

Реалізується проєкт на умовах співфінансування із державного бюджету, бюджету громади та UNICEF, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як пише пресслужба ХОВА, альтернативні джерела теплопостачання у Пісочинській громаді зможуть ввести в експлуатацію вже цього опалювального сезону.

Синєгубов нагадав, що з метою енергодецентралізації Харківщина отримала від держави 2,5 мільярда гривень на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Роботи триватимуть і після старту опалювального сезону.