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Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА

Суспільство 20:34   22.10.2024
Олена Нагорна
Коли Пісочин під Харковом отримає альтернативне опалення – інформація ХОВА Фото: ХОВА

Три газові котельні будують у Пісочинській громаді під Харковом. Вони дозволять забезпечити теплопостачанням понад 16 тисяч мешканців багатоквартирних будинків.

Реалізується проєкт на умовах співфінансування із державного бюджету, бюджету громади та UNICEF, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як пише пресслужба ХОВА, альтернативні джерела теплопостачання у Пісочинській громаді зможуть ввести в експлуатацію вже цього опалювального сезону.

Синєгубов нагадав, що з метою енергодецентралізації Харківщина отримала від держави 2,5 мільярда гривень на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Роботи триватимуть і після старту опалювального сезону.

Читайте також: В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три газові котельні будують у Пісочинській громаді під Харковом. Вони дозволять забезпечити теплопостачанням понад 16 тисяч мешканців багатоквартирних будинків".