В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні
В Ізюмській громаді на Харківщині розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Ізюмська міськрада.
«За розпорядженням начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка 21 жовтня в місті Ізюмі запускають опалення в лікувальних закладах та закладах соціального захисту. Це перші установи, в яких запрацює опалення у 2024 році», – йдеться у повідомленні.
Надалі теплом будуть забезпечувати житлові будинки, повідомив мер Ізюма.
«Попереду важкий опалювальний сезон, проте маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив Марченко.
Читайте також: «Непокритих тарифів 13 млрд»: чи «зірвуть» борги опалювальний сезон у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, больницы, опалення, распоряжение, тепло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмській громаді на Харківщині розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Ізюмська міськрада.".