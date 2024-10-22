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В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні

Суспільство 13:42   22.10.2024
Вікторія Яковенко
В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні

В Ізюмській громаді на Харківщині розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Ізюмська міськрада.

«За розпорядженням начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка 21 жовтня в місті Ізюмі запускають опалення в лікувальних закладах та закладах соціального захисту. Це перші установи, в яких запрацює опалення у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Надалі теплом будуть забезпечувати житлові будинки, повідомив мер Ізюма.

«Попереду важкий опалювальний сезон, проте маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив Марченко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмській громаді на Харківщині розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Ізюмська міськрада.".