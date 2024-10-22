В Ізюмі стартує опалювальний сезон: запускають тепло у лікарні

В Ізюмській громаді на Харківщині розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомляє Ізюмська міськрада.

«За розпорядженням начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка 21 жовтня в місті Ізюмі запускають опалення в лікувальних закладах та закладах соціального захисту. Це перші установи, в яких запрацює опалення у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Надалі теплом будуть забезпечувати житлові будинки, повідомив мер Ізюма.

«Попереду важкий опалювальний сезон, проте маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив Марченко.