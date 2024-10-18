«Непокритих тарифів 13 млрд»: чи «зірвуть» борги опалювальний сезон у Харкові

Підготовка Харківщини до опалювального сезону – на завершальному етапі. Наразі об’єкти соцінфраструктури готові на 100%, житловий фонд – на 99,6%.

«Наразі, ми в активній роботі по трьох наших громадах. Це Пісочин, Солоницівка і Слобожанське. Це ті три громади, які залежать взимку від ТЕЦ-5 та Зміївської ТЕЦ. В разі виходу з роботи цих підприємств, ми наразі в активній фазі працюємо. Уже завезли модульні котельні і монтуємо їх, щоб була можливість альтернативного опалення. Також забезпечені всі критичні об’єкти інфраструктури генераторами. Наразі у нас майже 1200 генераторів роздані по об’єктах критичної інфраструктури», – повідомив під час брифінгу заступник начальника ХОВА Ігор Турченко.

Він також зазначив, що теплопостачальні підприємства регіону посилені 39 когенераційними установками. Наразі 25 одиниць ввели в експлуатацію, ще 13 – планують підключити до кінця року, 1 установку – на початку наступного.

«У зв’язку з пошкодженнями енергетичного обладнання ТЕЦ та ТЕС, наразі проводяться роботи з тепло- та енергозабезпечення споживачів міста Харків, селища Слобожанське, селищ Пісочин і Солоницівка та села Подвірки. Для реалізації цих робіт із резервного фонду державного бюджету передбачено 2,5 млрд грн», – зазначив Ігор Турченко.

Він також відповів, чи залежатиме початок опалювального сезону від боргів тепловиробників.

«Наразі ми введемо перемовини і хочу запевнити, що воно не вплине на опалювальний сезон. Наразі з урахуванням міста Харків і Харківської області непокритих тарифів близько 13 млрд грн. В бюджеті на наступний рік закладена компенсація в різниці цих тарифів», – повідомив Турченко.