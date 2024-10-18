«Непокрытых тарифов 13 млрд»: «сорвут» ли долги отопительный сезон в Харькове
Подготовка Харьковщины к отопительному сезону – на завершающем этапе. Сейчас объекты социнфраструктуры готовы на 100%, жилищный фонд – на 99,6%.
«Сейчас мы в активной работе по трем нашим громадам. Это Песочин, Солоницевка и Слобожанское. Это те громады, которые зависят зимой от ТЭЦ-5 и Змеиской ТЭЦ. В случае выхода из работы этих предприятий мы сейчас в активной фазе работаем. Уже завезли модульные котельные и монтируем их, чтобы была возможность альтернативного отопления. Также снабжены все критические объекты инфраструктуры генераторами. Сейчас у нас почти 1200 генераторов розданы по объектам критической инфраструктуры», — сообщил во время брифинга заместитель начальника ХОВА Игорь Турченко.
Он также отметил, что теплоснабжающие предприятия региона усилены 39 когенерационными установками. 25 единиц ввели в эксплуатацию, еще 13 – планируют подключить до конца года, 1 установку – в начале следующего.
«В связи с повреждениями энергетического оборудования ТЭЦ и ТЭС, сейчас проводятся работы по тепло- и энергообеспечиванию потребителей города Харьков, поселка Слобожанское, поселков Песочин и Солоницевка и села Подворки. Для реализации этих работ из резервного фонда государственного бюджета предусмотрено 2,5 млрд грн», – отметил Игорь Турченко.
Он также ответил, будет ли зависеть начало отопительного сезона от долгов теплопроизводителей.
«Сейчас мы введем переговоры и хочу заверить, что оно не повлияет на отопительный сезон. С учетом города Харькова и Харьковской области непокрытых тарифов около 13 млрд грн. В бюджете на следующий год заложена компенсация в разнице этих тарифов», – сообщил Турченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: долги, опалення, отопление, сезон, тарифы, Турченко, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 16:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подготовка Харьковщины к отопительному сезону – на завершающем этапе. Сейчас объекты социнфраструктуры готовы на 100%, жилищный фонд – на 99,6%.".