В Изюме стартует отопительный сезон: запускают тепло в больницы
В Изюмской громаде на Харьковщине начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Изюмский горсовет.
«По распоряжению начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко 21 октября в Изюме запускают отопление в лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты. Это первые учреждения, в которых отопление заработает в 2024 году», — говорится в сообщении.
Потом теплом будут снабжать жилые дома, сообщил мэр Изюма.
«Впереди тяжелый отопительный сезон, однако должны быть готовы к любым сценариям», — отметил Марченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больницы, Изюм, опалення, отопление, распоряжение, тепло, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмской громаде на Харьковщине начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Изюмский горсовет.".