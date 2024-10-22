В Изюме стартует отопительный сезон: запускают тепло в больницы

В Изюмской громаде на Харьковщине начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Изюмский горсовет.

«По распоряжению начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко 21 октября в Изюме запускают отопление в лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты. Это первые учреждения, в которых отопление заработает в 2024 году», — говорится в сообщении.

Потом теплом будут снабжать жилые дома, сообщил мэр Изюма.

«Впереди тяжелый отопительный сезон, однако должны быть готовы к любым сценариям», — отметил Марченко.