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В Изюме стартует отопительный сезон: запускают тепло в больницы

Общество 13:42   22.10.2024
Виктория Яковенко
В Изюме стартует отопительный сезон: запускают тепло в больницы

В Изюмской громаде на Харьковщине начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Изюмский горсовет.

«По распоряжению начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко 21 октября в Изюме запускают отопление в лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты. Это первые учреждения, в которых отопление заработает в 2024 году», — говорится в сообщении.

Потом теплом будут снабжать жилые дома, сообщил мэр Изюма.

«Впереди тяжелый отопительный сезон, однако должны быть готовы к любым сценариям», — отметил Марченко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмской громаде на Харьковщине начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Изюмский горсовет.".