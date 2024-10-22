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Когда Песочин под Харьковом получит альтернативное отопление — информация ХОВА

Общество 20:34   22.10.2024
Елена Нагорная
Когда Песочин под Харьковом получит альтернативное отопление — информация ХОВА Фото: ХОВА

Три газовые котельные строят в Песочинской громаде под Харьковом. Они позволят обеспечить теплоснабжением более 16 тысяч жителей многоквартирных домов.

Реализуется проект на условиях софинансирования из государственного бюджета, бюджета громады и UNICEF, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как пишет пресс-служба ХОВА, альтернативные источники теплоснабжения в Песочинской громаде смогут ввести в эксплуатацию уже в этом отопительном сезоне.

Синегубов напомнил, что с целью энергодецентрализации Харьковщина получила от государства 2,5 миллиарда гривен на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. Работы будут продолжаться и после старта отопительного сезона.

Читайте также: В Изюме стартует отопительный сезон: запускают тепло в больницы

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три газовые котельные строят в Песочинской громаде под Харьковом. Они позволят обеспечить теплоснабжением более 16 тысяч жителей многоквартирных домов.".