Когда Песочин под Харьковом получит альтернативное отопление — информация ХОВА

Три газовые котельные строят в Песочинской громаде под Харьковом. Они позволят обеспечить теплоснабжением более 16 тысяч жителей многоквартирных домов.

Реализуется проект на условиях софинансирования из государственного бюджета, бюджета громады и UNICEF, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как пишет пресс-служба ХОВА, альтернативные источники теплоснабжения в Песочинской громаде смогут ввести в эксплуатацию уже в этом отопительном сезоне.

Синегубов напомнил, что с целью энергодецентрализации Харьковщина получила от государства 2,5 миллиарда гривен на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. Работы будут продолжаться и после старта отопительного сезона.