Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории

19 сентября 2024 года с карты Харьковской области исчезли города Красноград и Первомайский – их переименовали в Берестин и Златополь. Также новые названия получил ряд сел и поселков. В 1982-м профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение, в котором впервые использовал смайл. В 1941-м немецкие войска вошли в Киев. В 1888-м состоялся первый в истории конкурс красоты. В 1881-м после покушения на него скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. В 1356-м англичане во время Столетней войны взяли в плен короля Франции.

Праздники и памятные даты 19 сентября

19 сентября в мире – День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.

Также сегодня: День повышения осведомленности о расслоении аорты, Международный день вина «Гренаш».

19 сентября в истории

19 сентября 1356 года во время Столетней войны (еще на начальных ее этапах) англичане разбили французов в битве при Пуатье и взяли в плен французского короля Иоанна II Доброго. Подробнее.

19 сентября 1881 года от ран после покушения на его жизнь скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. Подробнее.

19 сентября 1888 года состоялся первый в истории конкурс красоты. Подробнее.

19 сентября 1941 года после нескольких месяцев битвы и оцепления немецкие войска вошли в Киев. Подробнее.

19 сентября 1982 года в 11:44 профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение. В нем Фалман предложил во время электронного общения использовать последовательность символов – «:-)» – как маркер для шутливых сообщений. Он отметил, что это похоже на улыбающееся лицо и таким образом стал «отцом» смайлика.

19 сентября 2024 года Верховная Рада переименовала два районных центра в Харьковской области. В рамках деколонизации новые названия получили Первомайский – он стал Златополем – и Красноград – сейчас Берестин. Также новые названия получил ряд сел и поселков. К примеру, Мичуринское в Богодуховском районе стало Симиренковским – в честь украинского селекционера вместо россиянина. Карта региона избавилась от целого ряда населенных пунктов с похожими названиями: Першотравневе и Первомайское. Только Первомайских в Богодуховском районе было три, еще по два – в Изюмском, Берестинском и Чугуевском и одно – в Харьковском.

Мэр Златополя Николай Бакшеев, комментируя решение, отметил, что городу повезло, потому что часть населенных пунктов из постановления изъяли.

Видео: Николай Бакшеев/Telegram

«Что будет дальше? Далее мы внесем изменения в реестр юридических лиц – и Первомайский городской совет станет Златопольским городским советом. Мы объявим конкурс на новый герб и символику нашей громады», — заверил он.

Конкурс объявили уже 26 сентября. А 30 декабря Бакшеев представил новую версию символики города.

Бывший Красноград, а нынешний Берестин также сменил герб, но только 24 июня 2025 года. О соответствующем решении сообщил городской совет.

«Автором герба, как и прежде, является известный художник Василий Скрынник. Именно он разработал первый вариант еще в 1981 году, а теперь откорректировал его с учетом нового названия. Василий присутствовал на сессии (городского совета — Ред.) и подчеркнул, что новый герб — это его личный подарок городу и всем его жителям. В гербе остаются знакомые символы: голубое пламя как знак газодобывающей отрасли, формирующей экономику города, а стилизованный колос как образ богатой земли и труда наших людей», — отметили в горсовете.

Церковный праздник 19 сентября

19 сентября чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Подробнее.

Народные приметы

Гроза в этот день предвещает бесснежную зиму.

Теплая и солнечная погода – к хорошей осени.

Много желудей – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.

Лучше воздержаться от тяжелого труда.

День неудачный для путешествий.

Нельзя откладывать важные дела на потом.