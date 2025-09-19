Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
19 сентября 2024 года с карты Харьковской области исчезли города Красноград и Первомайский – их переименовали в Берестин и Златополь. Также новые названия получил ряд сел и поселков. В 1982-м профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение, в котором впервые использовал смайл. В 1941-м немецкие войска вошли в Киев. В 1888-м состоялся первый в истории конкурс красоты. В 1881-м после покушения на него скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. В 1356-м англичане во время Столетней войны взяли в плен короля Франции.
Праздники и памятные даты 19 сентября
19 сентября в мире – День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.
Также сегодня: День повышения осведомленности о расслоении аорты, Международный день вина «Гренаш».
19 сентября в истории
19 сентября 1356 года во время Столетней войны (еще на начальных ее этапах) англичане разбили французов в битве при Пуатье и взяли в плен французского короля Иоанна II Доброго. Подробнее.
19 сентября 1881 года от ран после покушения на его жизнь скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. Подробнее.
19 сентября 1888 года состоялся первый в истории конкурс красоты. Подробнее.
19 сентября 1941 года после нескольких месяцев битвы и оцепления немецкие войска вошли в Киев. Подробнее.
19 сентября 1982 года в 11:44 профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение. В нем Фалман предложил во время электронного общения использовать последовательность символов – «:-)» – как маркер для шутливых сообщений. Он отметил, что это похоже на улыбающееся лицо и таким образом стал «отцом» смайлика.
19 сентября 2024 года Верховная Рада переименовала два районных центра в Харьковской области. В рамках деколонизации новые названия получили Первомайский – он стал Златополем – и Красноград – сейчас Берестин. Также новые названия получил ряд сел и поселков. К примеру, Мичуринское в Богодуховском районе стало Симиренковским – в честь украинского селекционера вместо россиянина. Карта региона избавилась от целого ряда населенных пунктов с похожими названиями: Першотравневе и Первомайское. Только Первомайских в Богодуховском районе было три, еще по два – в Изюмском, Берестинском и Чугуевском и одно – в Харьковском.
Мэр Златополя Николай Бакшеев, комментируя решение, отметил, что городу повезло, потому что часть населенных пунктов из постановления изъяли.
Видео: Николай Бакшеев/Telegram
«Что будет дальше? Далее мы внесем изменения в реестр юридических лиц – и Первомайский городской совет станет Златопольским городским советом. Мы объявим конкурс на новый герб и символику нашей громады», — заверил он.
Конкурс объявили уже 26 сентября. А 30 декабря Бакшеев представил новую версию символики города.
Бывший Красноград, а нынешний Берестин также сменил герб, но только 24 июня 2025 года. О соответствующем решении сообщил городской совет.
«Автором герба, как и прежде, является известный художник Василий Скрынник. Именно он разработал первый вариант еще в 1981 году, а теперь откорректировал его с учетом нового названия. Василий присутствовал на сессии (городского совета — Ред.) и подчеркнул, что новый герб — это его личный подарок городу и всем его жителям. В гербе остаются знакомые символы: голубое пламя как знак газодобывающей отрасли, формирующей экономику города, а стилизованный колос как образ богатой земли и труда наших людей», — отметили в горсовете.
Церковный праздник 19 сентября
19 сентября чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Подробнее.
Народные приметы
Гроза в этот день предвещает бесснежную зиму.
Теплая и солнечная погода – к хорошей осени.
Много желудей – к суровой и снежной зиме.
Что нельзя делать 19 сентября
Нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.
Лучше воздержаться от тяжелого труда.
День неудачный для путешествий.
Нельзя откладывать важные дела на потом.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бакшеев, берестин, деколонизация, златополь, история, красноград, Первомайский, переименование, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 сентября 2024 года с карты Харьковской области исчезли города Красноград и Первомайский – их переименовали в Берестин и Златополь".