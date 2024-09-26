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Новый герб Златопольской громады могут создать ее жители: как принять участие

Общество 11:32   26.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новый герб Златопольской громады могут создать ее жители: как принять участие

Герб решили сменить в связи с переименованием Златопольской громады, сообщил Златопольский городской голова Николай Бакшеев. 

«Во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», в Первомайской громаде с 1 по 20 октября 2024 года начинается конкурс на лучший эскиз нового герба для Златопольской громады. Ждем от вас креативных, позитивных и отражающих нашу громаду проектов», – написал Бакшеев.

Среди полученных работ эксперты выберут три наилучших эскиза. После этого жители громады смогут проголосовать за понравившуюся работу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, – станет основой для главного герба громады.

С методическими рекомендациями по гербам можно ознакомиться по ссылке.

Эскизы просят отправлять на электронную почту: infopervom@gmail.com

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герб решили сменить в связи с переименованием Златопольской громады, сообщил Златопольский городской голова Николай Бакшеев. ".