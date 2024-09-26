Новый герб Златопольской громады могут создать ее жители: как принять участие

Герб решили сменить в связи с переименованием Златопольской громады, сообщил Златопольский городской голова Николай Бакшеев.

«Во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», в Первомайской громаде с 1 по 20 октября 2024 года начинается конкурс на лучший эскиз нового герба для Златопольской громады. Ждем от вас креативных, позитивных и отражающих нашу громаду проектов», – написал Бакшеев.

Среди полученных работ эксперты выберут три наилучших эскиза. После этого жители громады смогут проголосовать за понравившуюся работу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, – станет основой для главного герба громады.

С методическими рекомендациями по гербам можно ознакомиться по ссылке.

Эскизы просят отправлять на электронную почту: infopervom@gmail.com