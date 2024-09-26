Новый герб Златопольской громады могут создать ее жители: как принять участие
Герб решили сменить в связи с переименованием Златопольской громады, сообщил Златопольский городской голова Николай Бакшеев.
«Во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», в Первомайской громаде с 1 по 20 октября 2024 года начинается конкурс на лучший эскиз нового герба для Златопольской громады. Ждем от вас креативных, позитивных и отражающих нашу громаду проектов», – написал Бакшеев.
Среди полученных работ эксперты выберут три наилучших эскиза. После этого жители громады смогут проголосовать за понравившуюся работу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, – станет основой для главного герба громады.
С методическими рекомендациями по гербам можно ознакомиться по ссылке.
Эскизы просят отправлять на электронную почту: infopervom@gmail.com
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 11:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герб решили сменить в связи с переименованием Златопольской громады, сообщил Златопольский городской голова Николай Бакшеев. ".