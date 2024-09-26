Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь
Герб вирішили змінити у зв’язку із перейменуванням Златопільської громади, повідомив Златопільський міський голова Микола Бакшеєв.
“На виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії», у Першотравневій громаді з 1 по 20 жовтня 2024 року розпочинається конкурс на кращий ескіз нового герба для Златопільської громади. Чекаємо від вас креативних, позитивних та відображаючих нашу громаду проєктів”, – написав Бакшеєв.
Серед отриманих робіт експерти оберуть три найкращі ескізи. Після цього жителі громади зможуть проголосувати за роботу, що сподобалася. Та, що набере найбільшу кількість голосів, стане основою для головного герба громади.
З методичними рекомендаціями щодо гербів можна ознайомитися за посиланням.
Ескізи просять надсилати на електронну пошту: infopervom@gmail.com
Читайте також: Тепло та сонячно: прогноз погоди у Харкові та області на 26 вересня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: герб, конкурс, территориальные громады, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Герб вирішили змінити у зв’язку із перейменуванням Златопільської громади, повідомив Златопільський міський голова Микола Бакшеєв. ".