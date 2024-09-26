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Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь

Суспільство 11:32   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь

Герб вирішили змінити у зв’язку із перейменуванням Златопільської громади, повідомив Златопільський міський голова Микола Бакшеєв. 

“На виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії», у Першотравневій громаді з 1 по 20 жовтня 2024 року розпочинається конкурс на кращий ескіз нового герба для Златопільської громади. Чекаємо від вас креативних, позитивних та відображаючих нашу громаду проєктів”, – написав Бакшеєв.

Серед отриманих робіт експерти оберуть три найкращі ескізи. Після цього жителі громади зможуть проголосувати за роботу, що сподобалася. Та, що набере найбільшу кількість голосів, стане основою для головного герба громади.

З методичними рекомендаціями щодо гербів можна ознайомитися за посиланням.

Ескізи просять надсилати на електронну пошту: infopervom@gmail.com

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Герб вирішили змінити у зв’язку із перейменуванням Златопільської громади, повідомив Златопільський міський голова Микола Бакшеєв. ".