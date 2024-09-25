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Тепло та сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 26 вересня

Погода 19:13   25.09.2024
Олена Нагорна
Тепло та сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 26 вересня Фото: Василь Голосний

У четвер, 26 вересня, у Харкові та області прогнозують малохмарну погоду, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 23 – 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 19:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 26 вересня, у Харкові та області прогнозують малохмарну погоду, без опадів.".