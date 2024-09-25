Тепло та сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 26 вересня

У четвер, 26 вересня, у Харкові та області прогнозують малохмарну погоду, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 23 – 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.