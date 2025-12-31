Live

РФ ударила ночью по предприятию на Харьковщине: что известно (видео)

Общество 13:02   31.12.2025
Виктория Яковенко
РФ ударила ночью по предприятию на Харьковщине: что известно (видео) Скриншот

Ночью армия РФ атаковала БпЛА предприятие в городе Златополь. О последствиях «прилета» сообщил мэр Николай Бакшеев.

«Произошла атака БпЛА на одно из предприятий нашего города, занимавшегося переработкой зерновых. В результате этой атаки был поврежден элеватор, предприятие понесло убытки в виде хранившегося в нем зерна. Предприятие выведено из строя, срок на восстановление будет учитываться месяцами. Со стороны городского совета сегодня работают наши специалисты по регистрации повреждений и внесению в реестр поврежденного имущества», – рассказал Бакшеев.

Пострадавших в результате атаки нет.

Видео: Николай Бакшеев

Автор: Виктория Яковенко
