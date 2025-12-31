РФ ударила ночью по предприятию на Харьковщине: что известно (видео)
Скриншот
Ночью армия РФ атаковала БпЛА предприятие в городе Златополь. О последствиях «прилета» сообщил мэр Николай Бакшеев.
«Произошла атака БпЛА на одно из предприятий нашего города, занимавшегося переработкой зерновых. В результате этой атаки был поврежден элеватор, предприятие понесло убытки в виде хранившегося в нем зерна. Предприятие выведено из строя, срок на восстановление будет учитываться месяцами. Со стороны городского совета сегодня работают наши специалисты по регистрации повреждений и внесению в реестр поврежденного имущества», – рассказал Бакшеев.
Пострадавших в результате атаки нет.
Видео: Николай Бакшеев
Читайте также: КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, бакшеев, златополь, предприятие, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ ударила ночью по предприятию на Харьковщине: что известно (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 13:02;