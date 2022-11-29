Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине
Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил жителей о том, что 29 ноября им предстоит находиться без света неопределенное время.
«Как сообщает Первомайский РЭС, сегодня, в результате дефицита в энергосети, будет снова применен аварийный график отключений. Свет отключат в ближайшее время и на неопределенный срок», — написал Бакшеев в telegram.
Читайте также: Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине
НЭК «Укрэнерго» утром еще не информировала о планах работы энергосистемы на день. Однако во многих регионах Украины местные власти предупреждают о действии так называемых «красных графиков» — то есть отключения планируют неожиданные и длительные. Причина происходящего — в дефиците мощности в энергосистеме страны. 28 ноября «Укрэнерго» сообщала о росте дефицита из-за аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях. Кроме того, из-за похолодания в стране постоянно растет потребление электричества.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил жителей о том, что 29 ноября им предстоит находиться без света неопределенное время".