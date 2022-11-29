Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине

Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил жителей о том, что 29 ноября им предстоит находиться без света неопределенное время.

«Как сообщает Первомайский РЭС, сегодня, в результате дефицита в энергосети, будет снова применен аварийный график отключений. Свет отключат в ближайшее время и на неопределенный срок», — написал Бакшеев в telegram.

НЭК «Укрэнерго» утром еще не информировала о планах работы энергосистемы на день. Однако во многих регионах Украины местные власти предупреждают о действии так называемых «красных графиков» — то есть отключения планируют неожиданные и длительные. Причина происходящего — в дефиците мощности в энергосистеме страны. 28 ноября «Укрэнерго» сообщала о росте дефицита из-за аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях. Кроме того, из-за похолодания в стране постоянно растет потребление электричества.