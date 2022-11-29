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Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине

Общество 08:53   29.11.2022
Оксана Горун
Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине Фото: telegram Николая Бакшеева

Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил жителей о том, что 29 ноября им предстоит находиться без света неопределенное время.

«Как сообщает Первомайский РЭС, сегодня, в результате дефицита в энергосети, будет снова применен аварийный график отключений. Свет отключат в ближайшее время и на неопределенный срок», — написал Бакшеев в telegram.

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    • НЭК «Укрэнерго» утром еще не информировала о планах работы энергосистемы на день. Однако во многих регионах Украины местные власти предупреждают о действии так называемых «красных графиков» — то есть отключения планируют неожиданные и длительные. Причина происходящего — в дефиците мощности в энергосистеме страны. 28 ноября «Укрэнерго» сообщала о росте дефицита из-за аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях. Кроме того, из-за похолодания в стране постоянно растет потребление электричества.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев предупредил жителей о том, что 29 ноября им предстоит находиться без света неопределенное время".