Почуйте нас! – в обленерго звернулися до мешканців Харківщини про відключення

Заяву енергетиків про відключення електроенергії поширила пресслужба “Харківобленерго” .

“Щоденні відключення електроенергії в Харківській області та інших регіонах країни – це наслідок семи хвиль ракетних атак на об’єкти критичної інфраструктури з боку РФ, що здійснювалися останнім часом, – наголосили в обленерго. – Шановні споживачі, почуйте нас! Це не планові ремонти, які енергетики звикли робити. Це надзвичайна ситуація та дуже серйозний виклик, який вперше постав перед країною за всю її історію. Будь ласка, наберіться терпіння і довіртеся професіоналам. Світлі часи обов’язково настануть!”

Також в обленерго переконують: дзвонити та лаятися через недотримання графіків відключень – безглуздо. З точністю до години вказати періоди відключення світла зараз неможливо.

“Рішення про обмеження приймаються диспетчерами “Укренерго” у режимі реального часу, виходячи із ситуації в мережі. Сім’ї енергетиків та самі працівники енергетичної сфери так само потерпають від відключень електроенергії, як і ви. І так само не знають, скільки ще знадобиться часу на відновлення балансу в енергетичній системі. Не витрачайте час на сварки і дзвінки на всі можливі номери, щоб дізнатися, коли буде світло. Точної відповіді ви, на превеликий жаль, не отримаєте”, – попередили в обленерго.

У “Харківобленерго” нагадали, що російські обстріли пошкодили понад 40% енергетичного обладнання НЕК “Укренерго”. Баланс в енергосистемі порушено.

“Масштабні руйнування також вплинули на роботу енергоблоків атомних електростанцій, частина з яких почала працювати в аварійному режимі. Через це виникли проблеми з генерацією, тобто виробництвом електроенергії”, – пояснили енергетики.

У ситуації дефіциту потужності насамперед електрику отримують об’єкти критичної інфраструктури. Це котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, громадський електротранспорт. За цю добу дефіцит потужності в мережі дещо скоротився. Цього вдалося досягти завдяки тому, що АЕС набирають потужність, також підключилася частина “зеленої” генерації.

“Однак дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 27% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим у всіх областях України введено й планові, й аварійні графіки обмеження споживання. Наголошуємо: контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігти більш масштабним аварійним ситуаціям у мережах!” – акцентували у заяві, поширеній “Харківобленерго”.

Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, щоб скоротити тривалість відлючень.