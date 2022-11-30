«Услышьте нас!» — в облэнерго обратились к жителям Харьковщины об отключениях
Заявление энергетиков об отключениях электроэнергии распространила пресс-служба «Харьковоблэнерго».
«Ежедневные отключения электроэнергии в Харьковской области и других регионах страны — следствие семи волн ракетных атак на объекты критической инфраструктуры со стороны РФ, которые осуществлялись в последнее время, — подчеркнули в облэнерго. — Уважаемые потребители, услышьте нас! Это не плановые ремонты, которые энергетики привыкли делать. Это чрезвычайная ситуация и очень серьезный вызов, впервые представший перед страной за всю ее историю. Пожалуйста, наберитесь терпения и доверьтесь профессионалам. Светлые времена обязательно наступят!»
Также в облэнерго убеждают: звонить и ругаться из-за несоблюдения графиков отключений — бессмысленно. С точностью до часа указать периоды отключений света сейчас невозможно
«Решения об ограничениях принимаются диспетчерами «Укрэнерго» в режиме реального времени, исходя из ситуации в сети. Семьи энергетиков и сами работники энергетической сферы так же страдают от отключения электроэнергии, как и вы. И так же не знают, сколько еще понадобится времени на восстановление баланса в энергетической системе. Не тратьте время на ссоры и звонки на все возможные номера, чтобы узнать, когда будет свет. Точного ответа вы, к большому сожалению, не получите», — предупредили в облэнерго.
В «Харьковоблэнерго» напомнили, что российские обстрелы повредили более 40% энергетического оборудования НЭК «Укрэнерго». Баланс в энергосистеме нарушен.
«Масштабные разрушения также повлияли на работу энергоблоков атомных электростанций, часть из которых заработала в аварийном режиме. Поэтому возникли проблемы с генерацией, то есть производством электроэнергии», — объяснили энергетики.
В условиях дефицита мощности в первую очередь электричество получают объекты критической инфраструктуры. Это котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, общественный электротранспорт. За прошедшие сутки дефицит мощности в сети несколько сократился. Этого удалось добиться благодаря тому, что АЭС набирают мощность, также подключилась часть «зеленой» генерации.
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«Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. В настоящее время это 27% от общего объема потребления. В этой связи во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления. Подчеркиваем: контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвратить более масштабные аварийные ситуации в сетях!» — акцентировали в заявлении, распространенном «Харьковоблэнерго».
Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы сократить длительность отключений.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявление энергетиков об отключениях электроэнергии распространила пресс-служба «Харьковоблэнерго»".