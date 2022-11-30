Свет на Харьковщине: в Укрэнерго сообщили хорошие новости

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился, генерация растет.

Это означает, что вскоре ситуация с электроснабжением в Украине в целом и на Харьковщине в частности должна улучшиться.

«По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По информации энергетиков, облэнерго всех регионов Украины получили лимиты потребления. Их превышение ведет к аварийным отключениям. Графики отключений составляют облэнерго.

«При этом ограничение должно применяться равномерно между потребителями», — очередной раз акцентировали в Укрэнерго.