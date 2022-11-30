Свет на Харьковщине: в Укрэнерго сообщили хорошие новости
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился, генерация растет.
Это означает, что вскоре ситуация с электроснабжением в Украине в целом и на Харьковщине в частности должна улучшиться.
«По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме», — сообщили в НЭК «Укрэнерго».
По информации энергетиков, облэнерго всех регионов Украины получили лимиты потребления. Их превышение ведет к аварийным отключениям. Графики отключений составляют облэнерго.
«При этом ограничение должно применяться равномерно между потребителями», — очередной раз акцентировали в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился, генерация растет".