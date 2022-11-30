Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини

У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився, генерація зростає.

Це означає, що незабаром ситуація з електропостачанням в Україні загалом і на Харківщині, зокрема, має покращитися.

“Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо знизити дефіцит в енергосистемі”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.

За інформацією енергетиків, обленерго всіх регіонів України одержали ліміти споживання. Їхнє перевищення веде до аварійних відключень. Графіки відключень встановлюють обленерго.

“При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами”, – вкотре наголосили в Укренерго.