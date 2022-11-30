Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини
У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився, генерація зростає.
Це означає, що незабаром ситуація з електропостачанням в Україні загалом і на Харківщині, зокрема, має покращитися.
“Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо знизити дефіцит в енергосистемі”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.
За інформацією енергетиків, обленерго всіх регіонів України одержали ліміти споживання. Їхнє перевищення веде до аварійних відключень. Графіки відключень встановлюють обленерго.
“При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами”, – вкотре наголосили в Укренерго.
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Ви читали новину: «Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився, генерація зростає".