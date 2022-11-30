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Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини

Суспільство 11:20   30.11.2022
Оксана Горун
Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини

У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився, генерація зростає.

Це означає, що незабаром ситуація з електропостачанням в Україні загалом і на Харківщині, зокрема, має покращитися.

“Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо знизити дефіцит в енергосистемі”, – повідомили в НЕК “Укренерго”.

Ситуація в енергосистемі 30 листопада – інформація Укренерго

За інформацією енергетиків, обленерго всіх регіонів України одержали ліміти споживання. Їхнє перевищення веде до аварійних відключень. Графіки відключень встановлюють обленерго.

“При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами”, – вкотре наголосили в Укренерго.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 11:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився, генерація зростає".