Відключення світла в Харкові скасовуються – деталі

Про те, що у Харкові та селищі Докучаєвське скасували заплановане на суботу відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

“У зв’язку з аномальною спекою та заради безпеки та комфорту наших споживачів знеструмлення, раніше анонсоване на суботу, 12 липня, скасовується”, – уточнили енергетики.

Ремонтні роботи все ж таки проведуть, відключення світла в Індустріальному районі Харкова та Докучаєвському – буде, але пізніше. Про це споживачів обіцяють поінформувати заздалегідь.

Нагадаємо, раніше в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у суботу, 12 липня, у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла. Це пов’язано з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт, писали енергетики.