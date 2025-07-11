Відключення світла в Харкові скасовуються – деталі
Фото: АТ “Харківобленерго”
Про те, що у Харкові та селищі Докучаєвське скасували заплановане на суботу відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
“У зв’язку з аномальною спекою та заради безпеки та комфорту наших споживачів знеструмлення, раніше анонсоване на суботу, 12 липня, скасовується”, – уточнили енергетики.
Ремонтні роботи все ж таки проведуть, відключення світла в Індустріальному районі Харкова та Докучаєвському – буде, але пізніше. Про це споживачів обіцяють поінформувати заздалегідь.
Нагадаємо, раніше в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у суботу, 12 липня, у селищі Докучаєвське, а також в Індустріальному районі Харкова не буде світла. Це пов’язано з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт, писали енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у Харкові та селищі Докучаєвське скасували заплановане на суботу відключення світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".