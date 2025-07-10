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Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду

Суспільство 14:20   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у п’ятницю, 11 липня.

За даними синоптиків, у місті та області очікується гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси. “Харківзеленбуд” звернувся до містян із проханням не ходити по газонах. Це дозволить ослабленій спекою траві краще відновлюватись. Самі ж зеленбудівці планують більше поливати, зменшити частоту косіння та дозволити траві стати вищою, щоб утримати вологу та створити природний захист для ґрунту.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у п’ятницю, 11 липня.".