Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у п’ятницю, 11 липня.

За даними синоптиків, у місті та області очікується гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси. “Харківзеленбуд” звернувся до містян із проханням не ходити по газонах. Це дозволить ослабленій спекою траві краще відновлюватись. Самі ж зеленбудівці планують більше поливати, зменшити частоту косіння та дозволити траві стати вищою, щоб утримати вологу та створити природний захист для ґрунту.