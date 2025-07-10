Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 11 июля.
По данным синоптиков, в городе и области ожидается гроза, днем град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 11 июля.".