Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 11 июля.

По данным синоптиков, в городе и области ожидается гроза, днем ​​град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем ​​было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.