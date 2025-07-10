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Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде

Общество 14:20   10.07.2025
Виктория Яковенко
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 11 июля.

По данным синоптиков, в городе и области ожидается гроза, днем ​​град и шквал, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем ​​было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 11 июля.".