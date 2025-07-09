На Харьковщине запретили посещать леса: почему и какая альтернатива

В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов Полтавской и Харьковской областей преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так что посещать их – запрещено.

«Синоптики прогнозируют на этой неделе сухую, без осадков погоду, где температура будет достигать +37 градусов. Такие условия, особенно при ветреной погоде, представляют высокую угрозу для наших лесов. Процент возгораний в экосистемах из-за человеческого фактора остается очень высоким», — сообщили в Слобожанском лесном офисе.

Там подчеркивают: вместе с тем, на территории Харьковщины почти 90% пожаров возникают из-за российских обстрелов. Только за июнь здесь зафиксировано 24 пожара на общей площади 158,04 га, из них 149,56 га — из-за военных действий.

В филиалах офиса рейдовые группы работают в усиленном режиме.

«Проведено 793 рейда по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесных массивах. Создаем минерализованные полосы и ухаживаем за уже имеющимися. Сейчас по областям проложено 2550,3 км минерализованных полос и проведено уходов за ними 24792,2 км. В светлый период суток надзор за лесом осуществляем с помощью 37 систем видеонаблюдения. Для обеспечения водой пожарных автомобилей подготовлено 86 мест забора воды из искусственных и природных источников», — добавили лесники.

В качестве альтернативы в Слобожанском лесном офисе предлагают бесплатные рекреационные пункты «Лесовички». Их по филиалу создано 11.