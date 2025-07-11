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Отключения света в Харькове отменяются – детали

Общество 10:25   11.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Отключения света в Харькове отменяются – детали Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что в Харькове и поселке Докучаевское отменили запланированное на субботу отключение света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

«В связи с аномальной жарой и ради безопасности и комфорта наших потребителей обесточивание, ранее анонсированное на субботу, 12 июля, отменяется», – уточнили энергетики.

Ремонтные работы все же проведут, отключение света в Индустриальном районе Харькова и Докучаевском– будет, но позже. Об этом потребителей обещают проинформировать заранее.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщали, что в субботу, 12 июля, в поселке Докучаевское, а также в Индустриальном районе Харькова не будет света. Это связано с необходимостью выполнения неотложных ремонтных работ, писали энергетики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове и поселке Докучаевское отменили запланированное на субботу отключение света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".