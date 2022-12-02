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Ціни: скільки коштують генератори та акумулятори в Харкові

Економіка 11:28   02.12.2022
Оксана Горун
Ціни: скільки коштують генератори та акумулятори в Харкові

У мерії провели моніторинг цін на джерела автономного живлення в Харкові.

За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, зараз у місті є все необхідне, щоб не сидіти годинами в темряві: бензинові та дизельні генератори, акумулятори, портативні зарядні пристрої тощо. Втім, в одній із торгових мереж, яку перевірили чиновники, попередили, що через зростання попиту на генератори деяких позицій може тимчасово не бути в наявності.

“Гелеві акумулятори для живлення побутової техніки або електронних приладів коштують від 420 до 1100 грн. Ціни на бензинові генератори становлять в середньому від 20 до 70 тис. грн, дизельні – від 75 до 160 тис. грн”, – навели дані в мерії.

Спектр ціни на зарядні пристрої для заряджання мобільних телефонів, планшетів та ноутбуків – від 500 до 4600 грн. Розкид залежить від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей. Павербанки на сонячних батареях коштують від 3600 до 8700 грн.

  • Читайте також: Ціни: скільки коштують генератори та акумулятори в Харкові

    • Нагадаємо, мер Первомайського 2 грудня поінформував, що на Харківщину повертаються графіки планових відключень електрики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Ціни: скільки коштують генератори та акумулятори в Харкові»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 11:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії провели моніторинг цін на джерела автономного живлення в Харкові".