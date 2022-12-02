Ціни: скільки коштують генератори та акумулятори в Харкові

У мерії провели моніторинг цін на джерела автономного живлення в Харкові.

За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, зараз у місті є все необхідне, щоб не сидіти годинами в темряві: бензинові та дизельні генератори, акумулятори, портативні зарядні пристрої тощо. Втім, в одній із торгових мереж, яку перевірили чиновники, попередили, що через зростання попиту на генератори деяких позицій може тимчасово не бути в наявності.

“Гелеві акумулятори для живлення побутової техніки або електронних приладів коштують від 420 до 1100 грн. Ціни на бензинові генератори становлять в середньому від 20 до 70 тис. грн, дизельні – від 75 до 160 тис. грн”, – навели дані в мерії.

Спектр ціни на зарядні пристрої для заряджання мобільних телефонів, планшетів та ноутбуків – від 500 до 4600 грн. Розкид залежить від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей. Павербанки на сонячних батареях коштують від 3600 до 8700 грн.

Нагадаємо, мер Первомайського 2 грудня поінформував, що на Харківщину повертаються графіки планових відключень електрики.