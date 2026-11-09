Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

Трамваи №6 и 8 во вторник изменят маршрут: временная схема

Транспорт 17:16   09.11.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Трамваи №6 и 8 во вторник изменят маршрут: временная схема Фото: Харьков транспортный

Во вторник, 10 ноября, на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке, от ул. Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, будут ремонтировать контактную сеть. Поэтому трамваи не будут курсировать на этом участке с 10:00 до 15:00, сообщила пресс-служба мэрии.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

Также в этот период на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8:

  • Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Общественного – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

Читайте также: На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)

Напомним, утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
09.11.2026, 15:11
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
09.11.2026, 07:15
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
09.11.2026, 14:43
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
09.11.2026, 16:43
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
08.11.2026, 22:29
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39

Новости по теме:

08.11.2026
В Харькове в понедельник, 9 ноября, изменится движение части трамваев
04.11.2026
Несколько трамваев изменят маршруты в Харькове 5 ноября: как будут курсировать
03.11.2026
4 ноября трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова
03.11.2026
Аварийные отключения света на Харьковщине: как курсирует транспорт в городе
03.11.2026
Часть электротранспорта не едет в городе после обстрела РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Трамваи №6 и 8 во вторник изменят маршрут: временная схема», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 17:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 10 ноября, на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будут ремонтировать контактную сеть.".