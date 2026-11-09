Трамваи №6 и 8 во вторник изменят маршрут: временная схема

Во вторник, 10 ноября, на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке, от ул. Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, будут ремонтировать контактную сеть. Поэтому трамваи не будут курсировать на этом участке с 10:00 до 15:00, сообщила пресс-служба мэрии.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

Также в этот период на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8:

Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Общественного – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

Напомним, утром 9 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине применили аварийные отключения света. Это связано со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.