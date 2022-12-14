Генератор у квартирі: як не підірвати будинок і чи передбачені штрафи (сюжет)

Генератори – нині дефіцитні та коштовні прилади, які мають неймовірний попит, але водночас вони можуть нести й загрозу. Про це мешканцям Харківщини нагадують у ДСНС. За словами надзвичайників, правила використання генератора у квартирі не прописані, тому й штрафів не передбачено. Відповідальність за життя та здоров’я себе та сусідів лежить виключно на споживачеві.

Харків не завмирає, бо об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах великих потужностей.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Ми зараз готуємось до можливого блекауту, і таке обладнання допоможе нам, нашим громадянам цю надзвичайну ситуацію.

Завдяки генераторам заправки, аптеки та продовольчі магазини продовжують працювати та не скорочують персонал. Також генератори можуть вирішити проблеми мешканців приватних будинків.

Олександр, мешканець селища Козача Лопань

Холодильник – добре, заряджати – добре. Світло. Дриль пробував, вмикав, болгарку перевіряв – усе нормально, все тягне добре. А так ходили, до інших людей… Були генератори, давали, заряджали.

Наразі генератори в Україні мають неймовірний попит. Як наслідок, ціни на них злетіли з кількох сотень до кількох тисяч євро.

Микола Зінов’єв, волонтер

Їх у принципі немає, навіть у Європі. Вони подорожчали через попит, те, що в Україну вони везуться і через це все подорожчало. Їх проблематично завозити, закуповувати було навіть.

Та чи є місце генератору в багатоповерхівці?

Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області

Генератори працюють від 6 до 9 годин, їх більше не можна використовувати, перевантажувати. Обов’язково порадьтеся з електриками, подивіться характеристики, тому що дуже часто буває таке, що пишуть — генератор видає 3 кіловати напруги, починають його використовувати, а він максимум 1,5 видає. Трапляються випадки, що генератори просто згорають або вибухають. Там і електричний струм, і горюча рідина, і мастила. Це такий прилад, який я б не радив використовувати у квартирах.

Штрафи за використання генераторів у багатоповерхівках не передбачені, кажуть надзвичайники, це виключно питання збереження здоров’я і життя.

Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області

Правил, які б дозволяли їх використовувати, немає. Але ситуація така, що люди їх використовують. Якщо вже пішли на порушення правил, то їх потрібно використовувати безпечно. Якщо стоїть генератор на балконі, то обов’язково усі вікна повинні бути відкритими. Не повинно бути горючих речей поруч. Ні в якому разі не залишати генератор працювати на тривалий час.