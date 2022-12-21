Помощь пострадавшим вcледствие войны и не только: офис ООН открылся в Харькове

С сегодняшнего дня в Харькове работает офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Об открытии учреждения сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оно будет заниматься вопросами здравоохранения, образования, помощи детям, малообеспеченным семьям и тем, кто пострадал в результате обстрелов или потерял жилье.

Синегубов отметил, что постоянное представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов работает в Харькове с начала декабря.

«В ближайшее время заработает соглашение между департаментом социальной защиты населения ХОВА и Всемирной продовольственной программой ООН о предоставлении денежной помощи пострадавшему населению и другие гуманитарные программы», — добавил глава ХОВА.



Фото: Олег Синегубов