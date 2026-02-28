Live

Незаконно построила офис в центре Харькова: жительнице сообщили о подозрении

Общество 13:21   28.02.2026
Виктория Яковенко
Незаконно построила офис в центре Харькова: жительнице сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили харьковчанку, которая, по данным следствия, незаконно заняла земельный участок возле торгово-развлекательного центра города и под видом «реконструкции» построила офис.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка владела небольшим нежилым зданием, расположенным на улице Куликовской (ранее – Мельникова). Объект находится на земельном участке коммунальной собственности.

«Не имея никаких законных оснований и прав на землю, женщина решила построить на ней новый объект, выдавая это якобы за реконструкцию. Она подала в контролирующие органы документы с недостоверными данными, в которых указала площадь объекта, почти в десять раз превышающую размер принадлежащего ей сооружения. Формально подача касалась реконструкции старого нежилого здания, а фактически осуществлялось строительство нового объекта», — отметили правоохранители.

После этого, добавили в прокуратуре, харьковчанка незаконно построила офис, который был почти в 10 раз больше первичного нежилого здания.

«На основании предоставленных женщиной фиктивных документов в Государственный реестр недвижимости были внесены изменения — таким образом злоумышленница узаконила «увеличение» площади возведенного здания», — рассказали правоохранители.

По их подсчетам, громаде нанесен ущерб на сумму более 2,2 млн гривен. Именно такая стоимость занятого земельного участка по состоянию на 2025 год.

Женщине сообщили о подозрении в самовольном строительстве на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УКУ). Следствие продолжается.

За харьковчанкой проследили до подъезда и напали с ножом: что решил суд

