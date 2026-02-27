Live

За харьковчанкой проследили до подъезда и напали с ножом: что решил суд

Происшествия 21:17   27.02.2026
Елена Нагорная
Приговоры в Харькове получили сожители. Было установлено, что в августе 2025 года мужчина и женщина ограбили незнакомку.

Фигуранты заметили женщину возле Центрального рынка и решили проследить за ней: сели в тот же трамвай, вышли на одной остановке и преследовали до подъезда, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

Как установило следствие, мужчина зашел в подъезд, а сообщница осталась следить снаружи. Нападавший достал нож и начал требовать у потерпевшей деньги. Услышав отказ, он попытался срезать сумку. Когда женщина начала сопротивляться и звать на помощь, мужчина нанес ей несколько ударов и приставил к горлу нож. После он выхватил сумку, выбежал из подъезда и передал ее сообщнице. Сожители убежали в разные стороны, однако их обоих задержали.

Женщину приговорили к 6 годам и 8 месяцам тюрьмы за грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Прокуроры в апелляции будут требовать увеличения срока заключения.

Мужчина за разбой в условиях военного положения, совершенный лицом, ранее совершившим разбой (ч. 4 ст. 187 УКУ), получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в деле об ограблении пенсионера в марте 2023 года — девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Использовали химоружие во время штурма Волчанска: подозрения оккупантам

Автор: Елена Нагорная
