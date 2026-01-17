Live

Грабеж на ХТЗ: братья напали на мужчину на улице

Происшествия 22:57   17.01.2026
Оксана Горун
Избили, отобрали деньги и банковскую карту — с таким заявлением обратился в полицию житель Харькова. Нападение на него произошло в районе ХТЗ — возле дома на ул. Библика.

Мужчин, которые напали на него, пострадавший  обозначил как «малознакомых». Полицейские смогли разыскать их в течение нескольких часов и доставили в райотдел.

«Нападающими оказались ранее судимые родные братья 41 и 36 лет, местные жители», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство начали по статье «Грабеж». Подозреваемых задержали, им готовятся сообщить подозрение. Братья могут отправиться за решетку на 10 лет.

15 января о типично зимнем ограблении сообщала полиция. Оно произошло в Старом Салтове. Там женщина поскользнулась на льду. А оказавшийся рядом прохожий, вместо того чтоб помочь, отобрал у нее рюкзак — и убежал. Полицейские нашли его, это был 33-летний житель Ивано-Франковской области.

Автор: Оксана Горун
