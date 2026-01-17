Грабеж на ХТЗ: братья напали на мужчину на улице
Избили, отобрали деньги и банковскую карту — с таким заявлением обратился в полицию житель Харькова. Нападение на него произошло в районе ХТЗ — возле дома на ул. Библика.
Мужчин, которые напали на него, пострадавший обозначил как «малознакомых». Полицейские смогли разыскать их в течение нескольких часов и доставили в райотдел.
«Нападающими оказались ранее судимые родные братья 41 и 36 лет, местные жители», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Уголовное производство начали по статье «Грабеж». Подозреваемых задержали, им готовятся сообщить подозрение. Братья могут отправиться за решетку на 10 лет.
Читайте также: Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
15 января о типично зимнем ограблении сообщала полиция. Оно произошло в Старом Салтове. Там женщина поскользнулась на льду. А оказавшийся рядом прохожий, вместо того чтоб помочь, отобрал у нее рюкзак — и убежал. Полицейские нашли его, это был 33-летний житель Ивано-Франковской области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: братья, грабеж, новости Харькова, полиция, ХТЗ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Грабеж на ХТЗ: братья напали на мужчину на улице», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 22:57;