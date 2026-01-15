На Харьковщине ограбили женщину, которая поскользнулась на льду

Харьковские полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину посреди улицы.

Инцидент произошел на одной из улиц поселка Старый Салтов, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Женщина поскользнулась на льду. Злоумышленник воспользовался случаем, отобрал рюкзак и сбежал в неизвестном направлении», — отметили правоохранители.

Копы оперативно установили личность предполагаемого грабителя и задержали его. Им оказался 33-летний житель Ивано-Франковской области.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

