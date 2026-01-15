На Харьковщине ограбили женщину, которая поскользнулась на льду
Харьковские полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину посреди улицы.
Инцидент произошел на одной из улиц поселка Старый Салтов, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Женщина поскользнулась на льду. Злоумышленник воспользовался случаем, отобрал рюкзак и сбежал в неизвестном направлении», — отметили правоохранители.
Копы оперативно установили личность предполагаемого грабителя и задержали его. Им оказался 33-летний житель Ивано-Франковской области.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, систематически требовала денег у наркозависимых лиц. В областной прокуратуре сообщили, что в группировку входили семь человек — среди них полицейский, бывшие правоохранители и гражданские. Детальнее.
Читайте также: Состояние тяжелое: больше трех часов оперировали мальчика, раненого врагом
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине ограбили женщину, которая поскользнулась на льду», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 14:18;