Состояние тяжелое: больше трех часов оперировали мальчика, раненого врагом

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что 11-летнего мальчика, который попал под обстрел РФ, госпитализировали в областную детскую больницу.

Ребенок получил минно-взрывные ранения, когда катался на санках в селе Волосская Балаклея. В ХОВА отметили, что этот населенный пункт не входит в перечень территорий, где проводится обязательная эвакуация.

«Сразу после российского обстрела 11-летнего мальчика немедленно доставили в профильное учреждение здравоохранения. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии вследствие болевого и геморрагического шока. Специалисты провели срочное оперативное вмешательство, которое длилось более трех часов», – сообщили в ХОВА.

Тем временем заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Вадим Ионин уточнил, что состояние мальчика – тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ.

«Врачи полностью снабжены необходимыми препаратами, расходными материалами и современным оборудованием и делают все возможное для спасения ребенка. Никаких оправданий ударам оккупантов по мирным населенным пунктам не существует и не может существовать, особенно, когда от этого страдают дети», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 11-летний мальчик пострадал в селе Волосская Балаклея Купянского района Харьковской области в результате авиаудара ВС РФ 13 января. Воздушная атака была около 17:45. 11-летний мальчик, который в момент удара катался на санках недалеко от дома, получил ранения, сообщала областная прокуратура.