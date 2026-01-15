Live

Состояние тяжелое: больше трех часов оперировали мальчика, раненого врагом

Происшествия 11:34   15.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Состояние тяжелое: больше трех часов оперировали мальчика, раненого врагом Скриншот

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что 11-летнего мальчика, который попал под обстрел РФ, госпитализировали в областную детскую больницу. 

Ребенок получил минно-взрывные ранения, когда катался на санках в селе Волосская Балаклея. В ХОВА отметили, что этот населенный пункт не входит в перечень территорий, где проводится обязательная эвакуация.

«Сразу после российского обстрела 11-летнего мальчика немедленно доставили в профильное учреждение здравоохранения. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии вследствие болевого и геморрагического шока. Специалисты провели срочное оперативное вмешательство, которое длилось более трех часов», – сообщили в ХОВА.

Тем временем заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Вадим Ионин уточнил, что состояние мальчика – тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ.

«Врачи полностью снабжены необходимыми препаратами, расходными материалами и современным оборудованием и делают все возможное для спасения ребенка. Никаких оправданий ударам оккупантов по мирным населенным пунктам не существует и не может существовать, особенно, когда от этого страдают дети», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 11-летний мальчик пострадал в селе Волосская Балаклея Купянского района Харьковской области в результате авиаудара ВС РФ 13 января. Воздушная атака была около 17:45. 11-летний мальчик, который в момент удара катался на санках недалеко от дома, получил ранения, сообщала областная прокуратура.

Читайте также: FPV-дрон уничтожил авто полицейских: копы пытались эвакуировать людей

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 15 января: атака БпЛА, бушевали пожары
Новости Харькова – главное 15 января: атака БпЛА, бушевали пожары
15.01.2026, 12:36
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
14.01.2026, 20:56
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
14.01.2026, 23:00
Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории
15.01.2026, 06:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
14.01.2026, 21:12
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
15.01.2026, 12:34

Новости по теме:

18.11.2025
Спас себя и бабушку: героическими назвали действия 8-летнего харьковчанина 📹
05.06.2025
Внимание, розыск! Четыре подростка ушли из дома и не вернулись на Харьковщине
14.04.2025
У мальчика в Харькове были признаки клинической смерти: ребенка спасли
29.08.2024
4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы
15.08.2024
14-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Харькове, нашли полицейские


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Состояние тяжелое: больше трех часов оперировали мальчика, раненого врагом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 11:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА проинформировали, что 11-летнего мальчика, который попал под обстрел РФ, госпитализировали в областную детскую больницу. ".