Стан важкий: понад три години оперували хлопчика, пораненого ворогом

Події 11:34   15.01.2026
У пресслужбі ХОВА поінформували, що 11-річного хлопчика, який потрапив під обстріл РФ, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. 

Дитина отримала мінно-вибухові поранення, коли каталася на санчатах у селі Волоська Балаклія. У ХОВА зазначили, що цей населений пункт не входить до переліку територій, де проводиться обов’язкова евакуація.

“Одразу після російського обстрілу 11-річного хлопчика негайно доправили до профільного закладу охорони здоров’я. Дитина надійшла до лікарні у вкрай важкому стані внаслідок больового та геморагічного шоку. Фахівці провели термінове оперативне втручання, яке тривало понад три години”, – повідомили у ХОВА.

Тим часом завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Вадим Іонін уточнив, що стан хлопчика – важкий. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії та підключений до апарату ШВЛ.

“Лікарі повністю забезпечені необхідними препаратами, витратними матеріалами та сучасним обладнанням і роблять усе можливе для порятунку дитини. Жодних виправдань ударам окупантів по мирних населених пунктах не існує і не може існувати, особливо, коли від цього страждають діти”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 11-річний хлопчик постраждав у селі Волоська Балаклія Куп’янського району Харківської області внаслідок авіаудару ЗС РФ 13 січня. Повітряна атака була близько 17:45. 11-річний хлопчик, який у момент удару катався на санчатах неподалік будинку, отримав поранення, повідомляла обласна прокуратура.

FPV-дрони знищили авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей

