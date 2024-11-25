РФ атакувала Куп’янщину: поранений літній чоловік, пошкоджений ліцей (фото)

25 листопада близько 8:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по місту Купʼянськ на Харківщині. О 10:10 окупанти вдарили з авіації по селищу Великий Бурлук.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки в Куп’янську пошкоджена будівля ліцею. Отримав поранення 68-річний чоловік.

У селищі Великий Бурлук постраждалих немає. Пошкоджені навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).