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РФ атакувала Куп’янщину: поранений літній чоловік, пошкоджений ліцей (фото)

Суспільство 13:54   25.11.2024
Вікторія Яковенко
РФ атакувала Куп’янщину: поранений літній чоловік, пошкоджений ліцей (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

25 листопада близько 8:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по місту Купʼянськ на Харківщині. О 10:10 окупанти вдарили з авіації по селищу Великий Бурлук.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки в Куп’янську пошкоджена будівля ліцею. Отримав поранення 68-річний чоловік.

У селищі Великий Бурлук постраждалих немає. Пошкоджені навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар Купянщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар Купянщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар Купянщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар Купянщина
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 13:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 листопада близько 8:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по місту Купʼянськ на Харківщині. О 10:10 окупанти вдарили з авіації по селищу Великий Бурлук.".