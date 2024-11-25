РФ атакувала Куп’янщину: поранений літній чоловік, пошкоджений ліцей (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
25 листопада близько 8:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по місту Купʼянськ на Харківщині. О 10:10 окупанти вдарили з авіації по селищу Великий Бурлук.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок атаки в Куп’янську пошкоджена будівля ліцею. Отримав поранення 68-річний чоловік.
У селищі Великий Бурлук постраждалих немає. Пошкоджені навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин, додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 листопада близько 8:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по місту Купʼянськ на Харківщині. О 10:10 окупанти вдарили з авіації по селищу Великий Бурлук.".