РФ атаковала Купянщину: ранен пожилой мужчина, поврежден лицей (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
25 ноября около 8:40 армия РФ ударила FPV-дроном по городу Купянск в Харьковской области. В 10:10 оккупанты ударили из авиации по поселку Большой Бурлук.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки в Купянске повреждено здание лицея. Получил ранение 68-летний мужчина.
В поселке Великий Бурлук пострадавших нет. Повреждены учебное заведение, двухэтажный многоквартирный жилой дом и магазин, добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, Купянщина, прокуратура, ранен, удар;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 ноября около 8:40 армия РФ ударила FPV-дроном по городу Купянск в Харьковской области. В 10:10 оккупанты ударили из авиации по поселку Большой Бурлук.".