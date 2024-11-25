РФ атаковала Купянщину: ранен пожилой мужчина, поврежден лицей (фото)

25 ноября около 8:40 армия РФ ударила FPV-дроном по городу Купянск в Харьковской области. В 10:10 оккупанты ударили из авиации по поселку Большой Бурлук.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки в Купянске повреждено здание лицея. Получил ранение 68-летний мужчина.

В поселке Великий Бурлук пострадавших нет. Повреждены учебное заведение, двухэтажный многоквартирный жилой дом и магазин, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).