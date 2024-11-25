Последствия ракетного удара по центру Харькова: видео и фото (дополняется)

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура опубликовали фотографии с места «прилета» по центру Харькова. Пострадал, в том числе, ЦПАУ.

Дополнено в 12:05. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео с места ракетного удара по центру Харькова, который произошел около 08:30 утра 25 ноября.

Дополнено в 11:48. Количество пострадавших в результате удара по Харькову увеличилось до 23, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

«14 человек госпитализированы. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются», — отметил он.

11:43. «Сегодня около 8 часов 30 минут российские военные нанесли удар по центральной части города Харькова, а именно по Киевскому району. В результате удара пострадало административное помещение по предоставлению услуг гражданам. Ранения получили 19 человек, из которых шесть мужчин и 13 женщин», — сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Он отметил, что повреждены более 10 гражданских жилых домов, четыре административных помещения, а также пять автомобилей. Удар наносили ракетой С-400.

Напомним, после взрыва, который прозвучал на фоне отсутствующей воздушной тревоги, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилетело» в центре Харькова, на месте обстрела возник пожар. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. Предварительно, по данным Синегубова, пострадали 19 людей. Терехов отметил, что удар в район ЦПАУ наносили, когда сотрудники уже пришли на работу.