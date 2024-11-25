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Последствия ракетного удара по центру Харькова: видео и фото (дополняется)

Происшествия 12:05   25.11.2024
Оксана Горун
Последствия ракетного удара по центру Харькова: видео и фото (дополняется) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура опубликовали фотографии с места «прилета» по центру Харькова. Пострадал, в том числе, ЦПАУ.

Дополнено в 12:05. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео с места ракетного удара по центру Харькова, который произошел около 08:30 утра 25 ноября.

Дополнено в 11:48. Количество пострадавших в результате удара по Харькову увеличилось до 23, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

«14 человек госпитализированы. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются», — отметил он.

11:43. «Сегодня около 8 часов 30 минут российские военные нанесли удар по центральной части города Харькова, а именно по Киевскому району. В результате удара пострадало административное помещение по предоставлению услуг гражданам. Ранения получили 19 человек, из которых шесть мужчин и 13 женщин», — сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Он отметил, что повреждены более 10 гражданских жилых домов, четыре административных помещения, а также пять автомобилей. Удар наносили ракетой С-400.

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 13

Напомним, после взрыва, который прозвучал на фоне отсутствующей воздушной тревоги, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилетело» в центре Харькова, на месте обстрела возник пожар. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. Предварительно, по данным Синегубова, пострадали 19 людей. Терехов отметил, что удар в район ЦПАУ наносили, когда сотрудники уже пришли на работу.

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 4
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 11

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Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 2
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 9

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 8

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 14

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 12

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 10

Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 6
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 7
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Ракетный удар по Мироносицкой в Харькове 25 ноября 2024 5
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура опубликовали фотографии с места «прилета» по центру Харькова. Пострадал, в том числе, ЦПАУ".