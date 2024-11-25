Ударили, когда люди пришли на работу – Терехов сообщил, что поврежден ЦПАУ

Мэр Игорь Терехов сообщил, что утром «прилетело» возле администрации Киевского района – там был размещен ЦПАУ.

«К сожалению, на данный момент мы имеем 19 пострадавших. Здесь находились работники нашей администрации районной. Кроме этого, были администраторы ЦПАУ, люди, пришедшие получить определенные услуги. Кроме этого, хочу сказать, что действительно очень пострадала администрация Киевского района. 41 дом, предварительно, пострадал – выбитые окна, крыши, сети пострадали, сейчас работаем над устранением того, что натворил российский агрессор», – сказал мэр.

А комментируя утренний обстрел, городской голова назвал его «циничным случаем терроризма».

«Потому что мы понимаем, что было такое время, когда приходило очень много людей получить эти услуги, когда люди пришли на работу. Это гражданское здание, здание, где оказывают услуги горожанам», – подчеркнул мэр.

Видео: ХГС

Напомним, взрыв раздался в Харькове около 08:30. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» в центре Харькова, на месте обстрела возник пожар. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройке. Предварительно, по данным Синегубова, пострадали 19 людей.