Взрыв раздался в Харькове: 13 пострадавших, куда прилетело (дополняется)

Взрыв раздался в Харькове около 08:30 25 ноября, тревоги в этот момент в городе не было.

Дополнено в 09:06. Количество пострадавших возросло до 13, девять из них — в больнице. Об этом проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 08:59. Терехов сообщил о «прилете» в район плотной жилой застройки.

«Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — отметил мэр Харькова.

Дополнено в 08:53. Количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до десяти, сообщил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: пять человек госпитализированы

Дополнено в 08:44. На месте удара по центру Харькова работает «скорая».

«На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 08:43. В результате «прилета» по центру Харькова шесть человек пострадали, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 08:38. По предварительным данным, удар пришелся по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

08:34. «В Харькове — взрыв. Будьте осторожны!» — констатировал мэр Игорь Терехов.

Позже он сообщил, что удар пришелся по Киевскому району — там пожар.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также призвал быть в укрытиях.

На момент взрыва воздушной тревоги в Харькове не было.