Вибух пролунав у Харкові: 13 постраждалих, куди прилетіло (доповнюється)

Вибух пролунав у Харкові близько 08:30 25 листопада, тривоги в цей момент у місті не було.

Доповнено о 09:06. Кількість постраждалих зросла до 13, дев’ять із них – у лікарні. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 08:59. Терехов повідомив про “приліт” по району щільної житлової забудови.

“Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери”, – зазначив мер Харкова.

Доповнено о 08:53. Кількість постраждалих від удару по центру Харкова зросла до десяти, повідомив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: п’ятеро людей госпіталізували.

Доповнено о 08:44. На місці удару по центру Харкова працює “швидка”.

“На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці”, — поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 08:43. Внаслідок “прильоту” по центру Харкова шестеро людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 08:38. За попередніми даними, удар припав по центру Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:34. “У Харкові – вибух. Будьте обережні!” – констатував мер Ігор Терехов.

Пізніше він повідомив, що удар прийшовся по Київському району – там пожежа.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також закликав бути в укриттях.

На момент вибуху повітряної тривоги в Харкові не було.