Вибух пролунав у Харкові: 13 постраждалих, куди прилетіло (доповнюється)
Вибух пролунав у Харкові близько 08:30 25 листопада, тривоги в цей момент у місті не було.
Доповнено о 09:06. Кількість постраждалих зросла до 13, дев’ять із них – у лікарні. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 08:59. Терехов повідомив про “приліт” по району щільної житлової забудови.
“Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери”, – зазначив мер Харкова.
Доповнено о 08:53. Кількість постраждалих від удару по центру Харкова зросла до десяти, повідомив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: п’ятеро людей госпіталізували.
Доповнено о 08:44. На місці удару по центру Харкова працює “швидка”.
“На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці”, — поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 08:43. Внаслідок “прильоту” по центру Харкова шестеро людей постраждали, повідомив мер Ігор Терехов.
Доповнено о 08:38. За попередніми даними, удар припав по центру Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
08:34. “У Харкові – вибух. Будьте обережні!” – констатував мер Ігор Терехов.
Пізніше він повідомив, що удар прийшовся по Київському району – там пожежа.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також закликав бути в укриттях.
На момент вибуху повітряної тривоги в Харкові не було.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, пожежа, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові: 13 постраждалих, куди прилетіло (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 08:30 25 листопада, тривоги в цей момент у місті не було".