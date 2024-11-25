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Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА

Происшествия 10:41   25.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА

Оккупанты ударили по Харькову около 08:30. «Прилетело» по центру городу.

Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол в эфире нацмарафона сообщил, что утром на Харьков летела скоростная цель. Спрятаться от нее почти невозможно – она достигает места назначения меньше, чем за минуту.

«Это предварительная информация, что С-400 выпустили россияне. После проведения всех необходимых экспертиз будет предоставлена ​​окончательная информация. Но указанная цель скоростной и очень мало времени для того, чтобы среагировать. Очень мало времени не только для того, чтобы спуститься в укрытие, а нет времени для того, чтобы включить сигнал воздушной тревоги, потому что указанная ракета преодолевает расстояние от одной до двух минут, а иногда за 40 секунд долетает до Харькова», – сказал Сокол.

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На данній момент известно о 19 раненых, 12 из них – госпитализированы. Сокол отметил: ракета упала в район плотной жилой застройки, повреждены больше 40 зданий.

«И если опираться на то, что рядом никаких военных объектов не было, то это исключительно террористический акт, по моему мнению», – констатировал Сокол.

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Напомним, взрыв раздался в Харькове около 08:30. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» в центре Харькова, на месте обстрела возник пожар. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройке. Предварительно, по данным Синегубова, пострадали 19 людей.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Харькову около 08:30. «Прилетело» по центру городу.".