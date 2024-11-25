Подозревают клирика УПЦ (МП): в СБУ заявили, что задержали информатора РФ
По данным СБУ, 43-летний настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата начал работать на врага в октябре этого года.
Спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемый родом из Мелитополя, с 2009 до 2018 года жил в России, а после этого переехал в Харьков.
«Где работал IT-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма», – добавили силовики.
В этом году мужчина начал работать на врага, отмечают в СБУ, – «сливал» информацию о ВСУ на Харьковщине.
«В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой. Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде меток на гугл-картах и их подробным описанием», – уточнили в СБУ.
Информацию от клирика россияне должны были использовать для корректировки ударов по позициям Сил обороны. На данный момент мужчину задержали и вручили подозрение. Если его вину докажут – он может «сесть» на восемь лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: информатор, колаборант, коллаборант, оккупанты, окупанти, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным СБУ, 43-летний настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата начал работать на врага в октябре этого года.".