Подозревают клирика УПЦ (МП): в СБУ заявили, что задержали информатора РФ

По данным СБУ, 43-летний настоятель одного из храмов Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата начал работать на врага в октябре этого года.

Спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемый родом из Мелитополя, с 2009 до 2018 года жил в России, а после этого переехал в Харьков.

«Где работал IT-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма», – добавили силовики.

В этом году мужчина начал работать на врага, отмечают в СБУ, – «сливал» информацию о ВСУ на Харьковщине.

«В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой. Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде меток на гугл-картах и ​​их подробным описанием», – уточнили в СБУ.

Информацию от клирика россияне должны были использовать для корректировки ударов по позициям Сил обороны. На данный момент мужчину задержали и вручили подозрение. Если его вину докажут – он может «сесть» на восемь лет.